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Дома, построенные по реновации, прослужат больше 100 лет

4 июля 2019 г. 436
Фото: © Global Look Press

Срок службы домов, построенных в Москве по программе реновации, составит более 100 лет, заявил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Программе реновации призвана не только предотвратить появление в Москве большого количества аварийного жилья, но и создать новую городскую среду, удобную и комфортную для всех, подчеркнул чиновник.

Он напомнил, что в рамках программы начали переселение порядка 13 тысяч жителей, а до конца года показатель превысит 20 тысяч человек.  

Программа реновации в Москве была утверждена 1 августа 2017 года. На сегодняшний день утверждено 329 стартовых площадок мощностью 4,8 миллиона квадратных метров во всех административных округах Москвы.

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