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Достройка "Терлецкого парка" затягивается из-за двойных продаж

3 сентября 2019 г. 394
Фото: © shutterstock.com

Завершение строительства жилого комплекса "Терлецкий парк" может затянуться из-за конфликта конкурсного управляющего и нового застройщика.

Причиной спора стали двойные продажи, которые вел прежний застройщик – "Глобинвестстрой", пишет "Коммерсант".

Конкурсный управляющий прежнего застройщика Екатерина Пушнова обратилась в арбитражный суд с просьбой обязать нового застройщика (АО "Мосотделстрой №1", контролируемый столичными властями) подписать договор о передаче объектов незавершенного строительства в предложенной редакции. В документе отображено около сотни фактов двойных продаж.

Пушнова считает, что пострадавшим покупателям следует предложить равноценные площади, и проблему нужно решить еще до завершения строительства, чтобы дольщикам не пришлось доказывать свои права в суде.

Новый застройщик проинформирован о документе и его содержимом, но в представленном протоколе разногласий просит убрать этот пункт, рассказала Пушнова изданию. По ее словам, "Мосотделстрой №1" просит также исключить еще одно положение: если суд признает требования дольщиков обоснованными, новый застройщик обязуется тем, кто согласен на замену площадей, выделить свободные площади.

Управляющий просит суд разрешить эти разногласия в трехдневный срок. Дольщики в курсе происходящего, сообщила Пушнова.

ЖК "Терлецкий парк" в Новогирееве – один из старейших столичных долгостроев. Работы были начаты еще в 2004 году, завершение проекта неоднократно переносилось. В итоге жилой комплекс решили достраивать за счет городского бюджета.

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