Top.Mail.Ru
ГлавнаяЖильеДоступность жилья в России достигла исторического максимума

Доступность жилья в России достигла исторического максимума

9 октября 2019 г. 164
фото: shutterstock.com

Произошло это благодаря снижению ставок по ипотечным кредитам и увеличению их длительности.

 

Доступность жилья в России на фоне улучшения условий по ипотеке и роста зарплат по отношению к стоимости недвижимости находится на историческом максимуме, говорится в информационно-аналитических материалах ЦБ РФ "Обзор рисков финансовых рынков".

"С 1 апреля 2015 года, с момента локального минимума, рост индекса обусловлен улучшением на 66% кредитных условий: снижение уровня ставок по кредитам и рост длительности кредитов, и на 34% – прочими факторами, такими как рост уровня заработных плат относительно стоимости недвижимости. В настоящее время индекс находится на исторически максимальном уровне", - говорится в документе ЦБ.

Доступность жилья регулятор оценивает по числу квадратных метров, которые россияне могут купить в ипотеку. Предполагается, что расходы на выплату кредита при этом составляют половину среднемесячной зарплаты по стране. На сам индекс также влияет ставка по ипотеке, срок кредита и стоимость недвижимости. Если в апреле 2015 года индекс доступности жилья составлял 22,7 кв м, то к середине года он вырос до 35,7 кв м. Такой рост в ЦБ объясняют снижением ставок по ипотечным кредитам и увеличением их длительности.

В начале сентября Банк России вновь (третий раз с начала лета) опустил ключевую ставку на 0,25 п.п. до 7%. На таком уровне ставка была весной 2014 года. В конце сентября российские банки массово снизили ставки по ипотеке.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

В этом году тарифы ЖКХ выросли дважды. Ощутили ли вы повышение коммуналки?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>