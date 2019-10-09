Доступность жилья в России достигла исторического максимума

Доступность жилья в России на фоне улучшения условий по ипотеке и роста зарплат по отношению к стоимости недвижимости находится на историческом максимуме, говорится в информационно-аналитических материалах ЦБ РФ "Обзор рисков финансовых рынков".

"С 1 апреля 2015 года, с момента локального минимума, рост индекса обусловлен улучшением на 66% кредитных условий: снижение уровня ставок по кредитам и рост длительности кредитов, и на 34% – прочими факторами, такими как рост уровня заработных плат относительно стоимости недвижимости. В настоящее время индекс находится на исторически максимальном уровне", - говорится в документе ЦБ.

Доступность жилья регулятор оценивает по числу квадратных метров, которые россияне могут купить в ипотеку. Предполагается, что расходы на выплату кредита при этом составляют половину среднемесячной зарплаты по стране. На сам индекс также влияет ставка по ипотеке, срок кредита и стоимость недвижимости. Если в апреле 2015 года индекс доступности жилья составлял 22,7 кв м, то к середине года он вырос до 35,7 кв м. Такой рост в ЦБ объясняют снижением ставок по ипотечным кредитам и увеличением их длительности.

В начале сентября Банк России вновь (третий раз с начала лета) опустил ключевую ставку на 0,25 п.п. до 7%. На таком уровне ставка была весной 2014 года. В конце сентября российские банки массово снизили ставки по ипотеке.