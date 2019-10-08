Древесина и предубеждения: может ли деревянный дом быть современным

Современное дерево можно сравнить с супергероем, который не боится огня, воды, гниения и может дать отпор насекомым. Несмотря на это большинство россиян не спешат селиться в деревянных домах.

Строительство из дерева в России – целая философия и традиция. Деревянные терема, церкви, конюшни, бани и сараи, которые стояли веками. Деревянное домостроение в нашей стране продолжает развиваться и сегодня. Современные дома из древесины ничуть не уступают бетонным или кирпичным. Однако вокруг домов из дерева существует много стереотипов и предубеждений, которые отталкивают застройщиков и покупателей от использования данного материал. Редакция Вести. Недвижимость решила выяснить, может ли дом из древесины быть современным. В деталях вопроса помог разобраться владелец компании ESG Moscow Артем Авакимов.

Деревянные страхи

Пока Россия серьезно отстает от других стран по использованию дерева в жилищном строительстве. Если в Финляндии эти данные превышают 70%, то в нашей стране показатели находятся в районе 10-15%, рассказывает Артем Авакимов. При этом Россия занимает первое место по площади лесов: на территории нашей страны находится 1/4 всех мировых запасов древесины. Поэтому потенциал развития деревянного домостроения огромный. Причем строить из дерева можно не только дома, но и социальные объекты – школы, больницы, стадионы, магазины, офисы.

Сегодня само государство заинтересовано в развитии деревянного домостроения. Недавно в России перезапустили деревянную ипотеку - программу льготных кредитов на покупку домов из дерева. Банки предоставляют подобные кредиты со скидкой в 5%, итоговая ставка составляет около 10-12%. По оценкам Минпромторга, в этом году на льготное кредитование предусмотрено порядка 400 млн рублей, еще столько же - на 2020 год. Цель программы – стимулирование спроса на деревянные дома среди населения, и как следствие увеличение объем их производства. Почему именно дерево? Все дело в скорости процесса. Средний срок строительства деревянных домов составляет 4 месяца, а кирпичного - 1,5 лет. Это особенно важно для человека, который платит ипотеку. Кроме того, недавно Минпромторг предложил субсидировать половину первоначального взноса по ипотеке на покупку деревянного дома и использовать при продаже таких домов эскроу-счета, чтобы минимизировать риски.

Сам спрос на деревянные дома постепенно растет. Так, например, каждый третий дом в Подмосковье построен из дерева, и речь идет не только о летних дачах. Это связано с тем, что многим хочется жить в комфортном, современном и экологичном доме. Сейчас в России работают более 10 крупных заводов по производству деревянных домов. Современные технологии создают новые деревянные материалы (LVL-брус, CLT-панели, клееный брус), которые легко поддаются сборке и выглядят достаточно современно.

"То есть, у нас есть все данные, чтобы развивать деревянный сегмент строительства. Импульсом для его развития должна стать ипотека. При этом нам также стоит избавиться от неоправданных страхов и неверных стереотипов о деревянных зданиях", - отмечает Артем Авакимов.

Супергерой

Безусловное преимущество деревянного дома – это его экологичность. Дерево – это природный кондиционер. Дом "дышит" благодаря постоянному воздухообмену в структуре древесины. За счет этого влажность в помещении держится на допустимом уровне, продолжает эксперт. Однако существует стереотип, что дерево прошло столько этапов обработки, что говорить о натуральности таких строений не приходится. Безусловно, древесина подвергается обработке (специальные защитные составы, краска, лаки) для наделения дополнительными характеристиками. Но это не лишает ее главного достоинства. Современное дерево можно сравнить с супергероем, который не боится огня, воды, гниения и может дать отпор насекомым.

Свести на нет экологичность может использование недорогого и синтетического утеплителя. В целом деревянный дом может обеспечить своих хозяев всеми необходимыми для здоровья человека условиями (достаточное количество кислорода, безопасность для аллергиков, нужная температура) и остаться eco-friendly.

Горит, но не рушится

Многие не хотят строить дома из дерева, потому что считают их уязвимыми перед огнем. Однако разговоры о пожароопасности древесины весьма преувеличены. Конечно, дерево горит, причём воспламениться оно может достаточно быстро. Но в вопросе огнестойкости древесина считается одним из самых безопасных и превосходит своими характеристика даже бетон. Дерево обладает большой инертностью горения за счет процесса обугливания. При пожаре здание долгое время сохраняет несущие конструкции и не обрушивается. Это позволяет произвести эвакуацию людей. А чтобы поджечь, к примеру, клееный брус толщиной более 10 сантиметров, потребуется большое пламя и не менее пяти минут.

Требует ухода

Часто словосочетание "деревянный дом" ассоциируется с какой-то ветхой избушкой или домиком в дервене. Однако современные технологии деревянного домостроения позволяют построить дом любой формы и дизайна. Сам деревянный дом можно сравнить с конструктором. При желании его можно разобрать и перевести на новое место или перевезти в собранном виде.

Строения из дерева более сейсмоустойчивы. Во время землетрясений здания из кирпича или бетона быстро рассыпаются. В результате люди оказываются под завалами. Дерево же "ходит ходуном", но не разрушается. Это дает жильцам дополнительное время для спасения.

Деревянный дом служит в среднем 50-60 лет, но требует постоянного ухода. Например, его нужно постоянно обрабатывать, чтобы уберечь от короедов и термитов. Недостаток деревянных домов - они требуют усадки. Полный процесс может длиться до трех лет. Но праздновать новоселье и начинать эксплуатировать здание можно уже через полгода.

Сколько стоит дом построить?

Один из основных страхов потенциальных покупателей – стоимость. Как и в других вопросах, здесь много своих нюансов. Цена дома складывается из множества различных факторов, начиная от выбора материала, строительной компании и подрядчика, места постройки и размера участка до этажности, сложности планировки и личных предпочтений заказчика. Разброс цен достаточно большой. Деревянный дом может обойтись и в 4 миллиона рублей, и в 14 миллионов. В среднем цена квадратного метра деревянного дома (из качественного материала) составляет 35 тысяч рублей. Здесь важно знать моменты, на которые жалеть средств лучше не стоит. Сэкономить, например, можно на кровле, окнах или внутренней отделке (сделать потолок из гипсокартона). А вот на фундамент, внешние стены, внутренние перегородки, утепление и инженерные системы денег жалеть не стоит.

Само дерево помогает экономить, например, на коммунальных платежах. Дом из древесины не требуют дополнительного утепления, так как быстро нагревается и медленно отдает тепло. Это дает возможность значительно сэкономить на отоплении. Для сравнения, коэффициент теплопроводности кирпичной стены в четыре раза выше. Это значит, что нужно тратить намного больше энергии, чтобы протопить дом из камня. Кроме того, деревянный дом значительно легче каменного. Это позволяет строить здание на относительно мягком грунте, а, следовательно, сократить траты при закладке фундамента.