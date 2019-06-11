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Древние насекомые терроризируют жителей челнинской новостройки

11 июня 2019 г. 782
Фото: © shutterstock.com

Жители одной из новостроек в Набережных Челнах столкнулись с нашествием насекомых – в доме завелись сахарные чешуйницы.

Новоселы обратились в управляющую компанию с просьбой принять меры и избавить их от насекомых. В подъезде были установлены клеевые ловушки и приманки, обработаны мусокамеры, но насекомые никуда не делись, сообщают "Челнинские известия".

Причину размножения неприятных соседей жильцы дома видят в постоянном затоплении цокольного этажа, а эти насекомые любят влагу.

Сахарная чешуйница, по некоторым данным, одно из древнейших насекомых из ныне живущих – ее предки обитали более 300 миллионов лет назад. Насекомые не представляют опасности для человека и не кусаются.

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