Двухкомнатные квартиры в Москве сдают по цене однокомнатных

В Москве продолжает дорожать аренда самого бюджетного жилья. Однокомнатные квартиры по стоимости приближаются к двухкомнатным.

Самая дешевая квартира в ноябре – двушка за 25 тысяч рублей в месяц. Расположена она в районе Бирюлево Восточное, говорится в сообщении компании "ИНКОМ-Недвижимость".

На втором и третьем местах – однокомнатные квартиры с аналогичной ставкой в 25 тысяч рублей. Первая – малогабаритная в Южном Медведкове, вторая – полнометражная, но требующая ремонта, расположена в Отрадном.

С февраля по август минимальная ставка на аренду жилья в столице держалась на отметке 20 тысяч рублей, однако в сентябре резко подскочила до 23 тысяч и продолжила расти.