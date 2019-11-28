Двушку в Берлине по заманчивой цене пришли снять почти 2 тысячи человек

В Берлине квартира, сдающаяся по привлекательной цене, собрала очередь из 1749 человек – все хотели ее арендовать.

Двухкомнатная квартира на Майнингерштрассе сдается за 550 евро в месяц, коммунальные услуги включены в стоимость. Расположена она на третьем этаже дома 1950-х годов постройки. Квартира небольшая – ее площадь составляет 54 квадратных метра.

Потенциальных арендаторов запускали внутрь группами по 20-30 человек. Квартиру отказались сдавать тем, кто искал второе жилье или же просто оказался состоятельным: ежемесячный доход потенциального жильца не должен превышать 5 тысяч евро в месяц, заявили агенты, занимающиеся сдачей квартиры.

Кому достанется заветная жилплощадь, решат через полторы недели, пишет Prian.ru.