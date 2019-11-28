Top.Mail.Ru
ГлавнаяЖильеДвушку в Берлине по заманчивой цене пришли снять почти 2 тысячи человек

Двушку в Берлине по заманчивой цене пришли снять почти 2 тысячи человек

28 ноября 2019 г. 226
Фото: © shutterstock.com

В Берлине квартира, сдающаяся по привлекательной цене, собрала очередь из 1749 человек – все хотели ее арендовать.

Двухкомнатная квартира на Майнингерштрассе сдается за 550 евро в месяц, коммунальные услуги включены в стоимость. Расположена она на третьем этаже дома 1950-х годов постройки. Квартира небольшая – ее площадь составляет 54 квадратных метра.

Потенциальных арендаторов запускали внутрь группами по 20-30 человек. Квартиру отказались сдавать тем, кто искал второе жилье или же просто оказался состоятельным: ежемесячный доход потенциального жильца не должен превышать 5 тысяч евро в месяц, заявили агенты, занимающиеся сдачей квартиры.

Кому достанется заветная жилплощадь, решат через полторы недели, пишет Prian.ru.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

Знаете ли вы о реформе долевого строительства и эскроу-счетах?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>