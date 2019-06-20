ГлавнаяЖильеДжакузи, храм, фруктовый сад: что в России продают за миллиарды

Джакузи, храм, фруктовый сад: что в России продают за миллиарды

20 июня 2019 г. 486
Фото: © shutterstock.com

Эксперты выяснили, какие дома в России продают не за миллионы, а за миллиарды рублей.

За 3,6 миллиарда в Подмосковье продается целое поместье: хозяйский дом и гостевой, гараж на 6 машин с квартирой для персонала, зимняя беседка с кухней-гостиной, теннисный корт, детская площадка, фруктовый сад, вольеры для собак и большой хозблок. Располагается поместье в поселке Николино поле, между Рублевкой и Можайским шоссе.

В основном доме 8 спален, два кабинета, библиотека, СПА-зона с джакузи, бассейном, хаммамом и спортзалом, бильярдная, кинотеатр. В гостевом доме 2 спальни, 2 гостиные и кухня.

В Серебряном бору в Москве за 2,94 миллиарда продают коттедж с шестью спальнями на участке в 143 сотки. В поместье есть свой пруд, волейбольная площадка, места для отдыха и барбекю.

Сочи до миллиарда не дотянул: за 969 миллионов рублей там продают комплекс из трех коттеджей – расположен он недалеко от дачи Сталина. Недвижимость может использоваться как для частного проживания, так и для мини-отеля или спортклуба. Дома меблированы, на первых этажах оборудованы бильярдные, сауны и массажные кабинеты. Есть теннисный корт и 30-метровый бассейн. На территории есть даже свой храм, куда приезжает батюшка, говорится в объявлении.

В Крыму самый дорогой комплекс стоит 480 миллионов рублей. Участок находится в престижном месте Ялты – между руслами рек Яузлар и Учан Су. Это комплекс зданий, однако дома не достроены.

Самый дорогой объект Петербурга стоит дороже крымского комплекса, но дешевле сочинского – 730 миллионов рублей. Это дом на Каменном острове, на набережной реки Крестовки. Владение расположено на закрытой территории памятника регионального значения – в парке "Тихий отдых". В пятиэтажном доме с двумя подземными уровнями есть стеклянный лифт, пять спален, зоны СПА, бассейн и гараж, говорится в обзоре портала "Мир квартир".

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

Куда отправитесь на майские праздники?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');*/?>