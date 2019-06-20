Джакузи, храм, фруктовый сад: что в России продают за миллиарды

Эксперты выяснили, какие дома в России продают не за миллионы, а за миллиарды рублей.

За 3,6 миллиарда в Подмосковье продается целое поместье: хозяйский дом и гостевой, гараж на 6 машин с квартирой для персонала, зимняя беседка с кухней-гостиной, теннисный корт, детская площадка, фруктовый сад, вольеры для собак и большой хозблок. Располагается поместье в поселке Николино поле, между Рублевкой и Можайским шоссе.

В основном доме 8 спален, два кабинета, библиотека, СПА-зона с джакузи, бассейном, хаммамом и спортзалом, бильярдная, кинотеатр. В гостевом доме 2 спальни, 2 гостиные и кухня.

В Серебряном бору в Москве за 2,94 миллиарда продают коттедж с шестью спальнями на участке в 143 сотки. В поместье есть свой пруд, волейбольная площадка, места для отдыха и барбекю.

Сочи до миллиарда не дотянул: за 969 миллионов рублей там продают комплекс из трех коттеджей – расположен он недалеко от дачи Сталина. Недвижимость может использоваться как для частного проживания, так и для мини-отеля или спортклуба. Дома меблированы, на первых этажах оборудованы бильярдные, сауны и массажные кабинеты. Есть теннисный корт и 30-метровый бассейн. На территории есть даже свой храм, куда приезжает батюшка, говорится в объявлении.

В Крыму самый дорогой комплекс стоит 480 миллионов рублей. Участок находится в престижном месте Ялты – между руслами рек Яузлар и Учан Су. Это комплекс зданий, однако дома не достроены.

Самый дорогой объект Петербурга стоит дороже крымского комплекса, но дешевле сочинского – 730 миллионов рублей. Это дом на Каменном острове, на набережной реки Крестовки. Владение расположено на закрытой территории памятника регионального значения – в парке "Тихий отдых". В пятиэтажном доме с двумя подземными уровнями есть стеклянный лифт, пять спален, зоны СПА, бассейн и гараж, говорится в обзоре портала "Мир квартир".