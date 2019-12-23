Экологи рассказали, как не принести домой вместе с елкой клещей

Вместе с елкой, купленной на базаре, домой можно принести и клещей, от которых потом будет довольно трудно избавиться.

При попадании в тепло насекомые, обосновавшиеся на дереве, почувствуют тепло, слезут с веток и разбегутся по квартире.

Он посоветовал спрашивать у продавца на елочном базаре сертификат, в котором должно быть отмечено, в каком лесу выросло дерево и когда было срублено. В том этом же документе должна быть отметка о том, что дерево было предварительно обработано.

Клещи же могут оказаться на елках, срубленных браконьерами, рассказал "РЕН ТВ" эколог Борис Кокотов.

Альтернативой может стать искусственная елка, но и здесь следует проявить осторожность: материал, из которого изготовлены новогодние красавицы, может содержать вредные примеси, которые начнут выделяться в воздух, особенно если установить елку рядом с источником отопления.

Так, Роскачество в четырех из семи искусственных елок, попавших в исследование, обнаружило превышение нормы по формальдегиду. Вещество вызывает рак и другие заболевания.

При выборе искусственной елки следует обращать внимание на запах – его попросту не должно быть, пишет "Коммерсант" со ссылкой на экспертов.