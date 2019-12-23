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Экологи рассказали, как не принести домой вместе с елкой клещей

23 декабря 2019 г. 517
Фото: © shutterstock.com

Вместе с елкой, купленной на базаре, домой можно принести и клещей, от которых потом будет довольно трудно избавиться.

 

При попадании в тепло насекомые, обосновавшиеся на дереве, почувствуют тепло, слезут с веток и разбегутся по квартире.

Он посоветовал спрашивать у продавца на елочном базаре сертификат, в котором должно  быть отмечено, в каком лесу выросло дерево и когда было срублено. В том этом же документе должна быть отметка о том, что дерево было предварительно обработано.     

Клещи же могут оказаться на елках, срубленных браконьерами, рассказал "РЕН ТВ" эколог Борис Кокотов.

Альтернативой может стать искусственная елка, но и здесь следует проявить осторожность: материал, из которого изготовлены новогодние красавицы, может содержать вредные примеси, которые начнут выделяться в воздух, особенно если установить елку рядом с источником отопления. 

Так, Роскачество в четырех из семи искусственных елок, попавших в исследование, обнаружило превышение нормы по формальдегиду. Вещество вызывает рак и другие заболевания.

При выборе искусственной елки следует обращать внимание на запах – его попросту не должно быть, пишет "Коммерсант" со ссылкой на экспертов.

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