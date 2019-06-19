Эксперт рассказала о подводных камнях при покупке квартиры с большой скидкой

Причиной для большого дисконта может быть неудачная планировка, шумная дорога за окном или изначально завышенная стоимость.

Управляющий партнер компании "Метриум" (участник партнерской сети CBRE) Мария Литинецкая рассказала, на что нужно обратить внимание, покупая квартиру в новостройке с большим дисконтом.

Ранее сообщалось, что столичные застройщики вдвое урезали размер скидок. В настоящее время средняя скидка на квартиру комфорт-класса составляет 3% от стоимости квартиры. Если скидка от 10% и выше, то возможно, есть повод задуматься.

Как правило, девелоперы предлагают скидки на менее ликвидные лоты, говорит эксперт. На самые востребованные варианты нет смысла снижать цены – такие квартиры или апартаменты уже продаются высокими темпами. Поэтому рассчитывать на покупку ликвидных лотов со скидкой не приходится.

Поэтому бронируя квартиру по большой скидке, нужно помнить о возможных подводных камнях, предостерегает Мария Литинецкая.

Во-первых, девелопер продает с дисконтом наименее ликвидные предложения. Это могут быть варианты с не самой удачной планировкой или видом из окна, будь то козырек подъезда или шумная трасса у дома. К неликвиду также можно отнести самое дорогое жилье, которое из-за бюджета медленно продается.

"Во-вторых, застройщики сначала повышают цены накануне акций, а затем предлагают "щедрые" дисконты. Это весьма распространенная уловка продавцов, которые на фоне, к примеру, предновогоднего ажиотажа рассчитывают увеличить продажи", - говорит эксперт.

Поэтому, если вас интересует конкретная новостройка, стоит заранее мониторить цены, чтобы не попасться на маркетинговую акцию, советует она.

Еще один нюанс – квартира с дисконтом изначально имела завышенную стоимость. Если скидки превышают 15-20%, то, возможно, речь идет о переоцененном проекте. Максимальный дисконт часто доступен в проектах, которые представлены в продаже не первый год. Чем старше объект, тем ему сложнее конкурировать с недавно стартовавшими новостройками, которые отличаются более актуальными для сегодняшнего покупателя характеристиками.