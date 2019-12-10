Top.Mail.Ru
ГлавнаяЖильеЭксперты назвали цены на съемное жилье рядом с Кремлем

Эксперты назвали цены на съемное жилье рядом с Кремлем

10 декабря 2019 г. 359
Фото: © shutterstock.com

Стоимость аренды жилья, расположенного рядом с Кремлем, может достигать 4 миллионов рублей в месяц. Но средние ставки существенно ниже.

Тверская улица, идущая от Кремля, занимает лидирующие позиции по числу съемных квартир. По данным компании Savills, здесь сосредоточено около 17% всех элитных объектов, сдаваемых в аренду в столице. 

Средняя ставка на элитные квартиры на Тверской по итогам октября 2019 года составила 340 тысяч рублей в месяц.  При этом арендные ставки могут достигать 4 миллионов рублей в месяц – за эти деньги предлагается 8-комнатная квартира с панорамными видами на Кремль, площадь Революции и Большой театр.

Теги:
Связанные компании:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

Знаете ли вы о реформе долевого строительства и эскроу-счетах?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>