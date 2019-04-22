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Эксперты назвали города с самыми дешевыми отелями

22 апреля 2019 г. 515
Фото: © shutterstock.com

Аналитики назвали самые бюджетные направления России. В обзор не попали хостелы – рассматривались только гостиницы с отдельными номерами.

Самым бюджетным городом стал Санкт-Петербург – цены на гостиницы в северной столице начинаются с 513 рублей с человека за ночь. При этом снять недорогой номер можно даже в центре города.

Снять недорогие отели также можно в Красноярске, Ростове-на-Дону, Самаре и Казани – в этих городах ночь для одного человека обойдется в 600 рублей, гостиницы расположены в пределах 2-3 километров от главных городских достопримечательностей, говорится в обзоре сервиса Aviasales.

В Перми номера стоят от 640 рублей, в Уфе – от 680, в Челябинске – от 700.

Москва заняла в рейтинге седьмое место: стоимость отелей в столице начинается с 799 рублей за ночь. За эти же деньги можно поселиться в гостиницах Нижнего Новгорода и  Краснодара.

Замыкает десятку Омск – там самый дешевый номер обойдется в 960 рублей.

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