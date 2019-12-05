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Эксперты назвали худший вид жилья для покупки и продажи

5 декабря 2019 г. 425
Фото: © shutterstock.com

Самым низколиквидным недвижимым имуществом в России признали доли в квартире. Такое жилье трудно продать и полноценно пользоваться тоже сложно.

Долю невозможно сдать в аренду без согласия других собственников квартиры. Без этого же согласия владелец доли не может прописать и поселить родственников или постороннего человека. Даже единоличное проживание бывает под вопросом, пишет Лента.ру со ссылкой на материалы агентства "Доли.ру".

Доля может стать ликвидной, когда у нее появляется статус выделенной – то есть отдельной комнаты. В этом случае ее можно сдать в аренду и получать доход.

Единственный плюс доли в квартире – возможность постоянной регистрации по месту жительства, но это возможно, только если площадь доли более 4 квадратных метров.

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