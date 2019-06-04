Эксперты назвали московские районы с самыми тесными квартирами

Аналитики выяснили, в каких московских районах продается самое тесное вторичное жилье, а в каких – самое просторное.

Самым тесным на рынке столичной вторички стал район Печатники – площадь среднестатистической квартиры там составляет 41 квадратный метр, говорится в исследовании "ИНКОМ-Недвижимость".

На втором месте Гольяново (42 квадратных метра), на третьем – Кузьминки и Вешняки (44 квадратных метра).

Самые просторные квартиры в Раменках – средняя площадь лота на вторичном рынке составила 103 квадратных метра. Просторно на Якиманке (101 квадратный метр) и в Хамовниках (100 метров).