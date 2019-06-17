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Эксперты назвали районы Москвы с большим числом доступных новостроек

17 июня 2019 г. 326
Фото: © shutterstock.com

Больше всего бюджетного жилья сосредоточено на юго-востоке Москвы. ЮВАО по-прежнему остается самым богатым на недорогие квартиры районом.

Всего в старых границах Москвы представлено 19,7 тысяч квартир в новостройках массового сегмента, подсчитали в АН "Бон Тон".  При этом в ЮВО сосредоточено 24,3% от всего предложения в комфорт-классе.

На втором месте – Северо-Восточный административный округ, где представлено 16% от всех предложений в массовом сегменте. Замыкает тройку лидеров ЮАО с 15,5% предложения.

Новостройки эконом-класса также чаще всего встречаются в этих двух районах. Лидирует ЮВАО – там 81,6% предложения, далее идут ЮАО и СВАО.

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