Эксперты: новостройки будут дорожать

Стоимость квартир на первичном рынке будет расти как под влиянием перехода на проектное финансирование, так и под давлением макроэкономических показателей, считают эксперты.

"Всех волнует вопрос увеличения стоимости квадратного метра в моем понимании она будет расти не только из-за перехода на эскроу-счета, но и из-за инфляционных ожиданий. Это, к сожалению, данность. Себестоимость растет, и это явно будет отражаться на цене. Но это будет постепенный сценарий роста", - сказал вице-президент - руководитель инвестиционно-коммерческого блока компании "Интеко" Семенов Евгений на конференции ProEstate.

По его мнению, ипотека должна нивелировать этот рост цен. При снижении ставок конечная цена для потребителя останется неизменной.

Переход на проектное финансирование, вероятнее всего, повлечет рост цен, соглашается директор департамента финансов ГК "Инград" Петр Барсуков. Но здесь есть факторы, которые ограничивают этот рост – девелопер, который выставляет свою стоимость, и покупатель, который может заплатить определенную сумму за квартиру.

Влиять на конечную стоимость будет политика Центробанка в отношении ключевой ставки – она будет определять ставки по проектному финансировнаию и ипотеке, добавил он.

По словам Петра Барсукова, сам режим эскроу требует от девелоперов быстрой реакции, высокой эффективности и оптимизации процессов. "Для нас сам переход был нежестким, мы долго готовились. Каких-то особых потрясений не вызвало. Сейчас мы около 25% квартир в наших проектах реализуются через эскроу-счета, и мы видим интерес со стороны покупателей к этой модели, - добавил топ-менеджер.

В целом об итогах можно более полно судить в первом квартале следующего года, пока никаких потрясений на рынке не произошло.

По данным ЦИАН, если в 2018 году новые корпуса в "старой" Москве выходили в среднем по 185 тыс рублей за кв м, то в этом году уже по 192 тыс рублей. В Новой Москве и области прирост цен нового предложения на котловане еще заметнее: со 109 до 129 тыс рублей за кв м в Новой Москве и с 76 до 86 тыс рублей за кв м в Подмосковье. По разным оценкам, за год квартиры в новостройках подорожали на 7-10%. Причем новые жилые проекты с использованием эскроу-счетов выходили на рынок дороже, чем новостройки, где действовала старая схема. Разница, по подсчетам "Метриум", могла достигать 14%.