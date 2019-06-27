Эксперты: оформить права на квартиру с введением эскроу станет проще

В России с 1 июля меняется схема финансирования долевого строительства: застройщики больше не смогут привлекать средства граждан напрямую. Деньги дольщиков будут храниться на специальных счетах в банках – эскроу-счетах, а девелоперы будут возводить дома на кредитные средства, полученные у банков. Переход к новой модели должен минимизировать риски для всех участников рынка первичной недвижимости, и обезопасить дольщика.

До настоящего времени проблемы дольщиков не ограничивались серьезными финансовыми рисками, отмечает эксперт Федеральной кадастровой палаты Росреестра Надежда Лещенко.Часто, даже после получения ключей, собственники не могли зарегистрировать права на квартиру. Происходило это из-за того, что необходимая для регистрации процедура кадастрового учета по той или иной причине затягивалась, а единственными лицами, заинтересованными в решении вопроса, оказывались сами собственники. Действующий закон не обязывает застройщика участвовать в постановке объекта на кадастровый учет. Как правило, обязательства девелопера перед жильцами заканчивается подписанием акта приема-передачи квартиры.

"Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков, – поясняет Надежда Лещенко.

Подать заявление и документы на регистрацию прав собственности можно в офисе МФЦ, на сайте Росреестра или портале госуслуг. Не позднее чем через семь рабочих дней заявитель станет полноправным владельцем недвижимости.

Стоит отметить, что не все проекты с 1 июля перейдут на эскроу. Часть застройщиков будут завершать строительство своих объектов по старой схеме. Чтобы закончить проекты без открытия эксроу-счетов, девелоперы должны подойти под установленные кабмином критерии: степень готовности многоквартирного дома – не менее 30% и объемы продаж – 10%. Порог готовности понижен для проектов комплексной застройки, девелоперов, которые достраивают проблемные объекты, занимаются программа ветхого жилья и системообразующих компаний.

По мнению Надежды Лещенко, данное отступление позволит сделать переход к новой инвестиционной модели более плавным, чтобы российский строительный бизнес продолжал развиваться без потрясений.