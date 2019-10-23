Эксперты определили главные проблемы коммунального сектора

Эксперты проанализировали жалобы россиян на коммунальный сектор и сформировали рейтинг проблем, которые больше всего волновали граждан в третьем квартале 2019 года.

На первом месте – проблемы, связанные с содержанием и текущим ремонтом многоквартирных домов. Ранее эта группа жалоб находилась на втором месте, лидировали же проблемы, связанные с необоснованными коммунальными платежами, пишет "Российская газета".

Что касается обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), ситуация стала менее напряженной – первый шок, связанный с ростом стоимости услуг и ошибках в начислениях, прошел.

Также россияне жаловались на неудовлетворительное состояние придомовой территории, неудовлетворительное качество коммунальных услуг, проблемы с приборами учета.

В основу рейтинга легли обращения граждан, поступившие в приемную некоммерческого партнерства "ЖКХ контроль" и на горячие линии региональных центров общественного контроля в коммунальной сфере.