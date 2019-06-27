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Эксперты определили район Петербурга с самым дорогим жильем

27 июня 2019 г. 242
Фото: © shutterstock.com

Самым дорогим районом Санкт-Петербурга оказался Каменный остров. Средняя цена квадратного метра новостроек там составляет 1 миллион рублей.

Высокая цена недвижимости в районе обусловлена уникальностью локации для частного проживания, говорится в сообщении Knight Frank. Кроме того, на Каменном острове можно строить только апартаменты.

На втором месте по дороговизне находится локация "Золотого треугольница" – квадратный метр первичного жилья там стоит 729 тысяч рублей. Третий – Крестовский остров со средней ценой квадрата новостроек 471 тысяча рублей.

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