Эксперты определили район Петербурга с самым дорогим жильем

Высокая цена недвижимости в районе обусловлена уникальностью локации для частного проживания, говорится в сообщении Knight Frank. Кроме того, на Каменном острове можно строить только апартаменты.

На втором месте по дороговизне находится локация "Золотого треугольница" – квадратный метр первичного жилья там стоит 729 тысяч рублей. Третий – Крестовский остров со средней ценой квадрата новостроек 471 тысяча рублей.