Эксперты подсчитали, сколько квартир в регионах можно снять вместо одной в Москве

Столичные ставки аренды – самые высокие в стране. Специалисты выяснили, сколько квартир можно снять в различных российских городах по цене одной съемной московской квартиры.

Средняя ставка аренды в Москве, по данным портала "Мир квартир", который и провел исследование, составляет 51 385 рублей в месяц. Если зимой вторым по дороговизне аренды городом был Петербург, то летом им становится Сочи. В итоге снять жилье там можно лишь на 10 тысяч дешевле, чем в Москве, а разница с Петербургом составит 15 тысяч.

На единственную жилплощадь придется рассчитывать тем, кто хочет променять Москву на Севастополь и Симферополь, Подмосковье или Краснодар.

Во всех же остальных городах можно снять две квартиры и более. В Екатеринбурге, Казани, Владивостоке, Хабаровске и еще 12 городах на деньги от аренды одной московской квартиры можно снять две.

В 27 городах, среди которых Новосибирск, Пермь, Воронеж, Тверь, Самара, Иркутск, Кемерово, Рязань, Тольятти, можно арендовать три квартиры.

В 13 городах, в том числе в Смоленске, Оренбурге, Саранске, Иванове, Орле и Брянске, можно снять четыре квартиры, а пять квартир будут доступны в Кирове, Кургане, Новокузнецке, Волжском, Магнитогорске и Чебоксарах.