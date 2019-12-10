Эксперты рассказали, где в России продается больше всего студий

Доля квартир-студий в российских новостройках составляет 9%, больше всего таких лотов продается в Коми – почти 20% предложения приходится на этот тип недвижимости, рассказали Вести.Недвижимость в Domofond.ru.
Первое место по доле студий заняла Республика Коми, где на студии приходится 19,4% предложения. На втором месте Санкт-Петербург с 19,1% студий, а на третьем — Ленинградская область с 16,1%. Высокая доля студий также в Новосибирской области – 15,7% и в Краснодарском крае – 14,5%. В 15 регионах доля студий в новостройках равна или превышает 10% от общего объема предложения в новостройках и на "новой вторичке".
10 регионов с максимальной долей студий
|
Место в рейтинге
|
Регион
|
Доля 1-комнатных квартир, %
|
Доля студий, %
|
1
|
Коми
|
32,3
|
19,4
|
2
|
Санкт-Петербург
|
36,7
|
19,1
|
3
|
Ленинградская область
|
41,6
|
16,1
|
4
|
Новосибирская область
|
34,1
|
15,7
|
5
|
Краснодарский край
|
42,6
|
14,5
|
6
|
Хакасия
|
40,8
|
13,7
|
7
|
Челябинская область
|
27,9
|
12,8
|
8
|
Алтайский край
|
27
|
12
|
9
|
Крым
|
39
|
11,5
|
10
|
Адыгея
|
60,8
|
11,3
Эксперты отмечают, что для некоторых регионов большие объемы небольших квартир становятся проблемой. Так, правительство Ленобласти недавно выпустило постановление http://docs.cntd.ru/document/554650374, которое ограничивает количество квартир небольшого метража в новостройках.
Квартиры-студии — это ходовой товар. В расчете за объект студии стоят дешево и быстро продаются. Их покупают в том числе для сдачи в аренду и вложения свободных средств, отмечает главный редактор портала недвижимости Domofond.ru Ирина Филатова.
При этом, в переводе на квадратные метры такие квартиры, как правило, дороже, чем двух- и трехкомнатные, то есть выгоднее для застройщика.
Но если студии и однушки превалируют, это создает множество проблем для самих жителей. Инфраструктура не успевает за резким ростом плотности населения, и качество жизни в таких районах ниже, чем в кварталах, где квартирография сбалансирована.
При этом есть регионы, в которых найти квартиру-студию очень сложно. Так, в Марий Эл на них приходится всего 0,1% от общего объема предложения в новостройках и на "новой вторичке". Минимальные объемы студий в Дагестане (0,8%), в Костромской и Брянской областях – по 1%. Всего в 21 регионе на студии приходится не более 3% предложения.
10 регионов с минимальной долей студий
|
Место в рейтинге
|
Регион
|
Доля 1-комнатных квартир, %
|
Доля студий, %
|
69
|
Марий Эл
|
49,1
|
0,1
|
68
|
Дагестан
|
29,5
|
0,8
|
67
|
Костромская область
|
43,6
|
1
|
66
|
Брянская область
|
46,2
|
1
|
65
|
Новгородская область
|
51
|
1,2
|
64
|
Смоленская область
|
46,1
|
1,5
|
63
|
Кабардино-Балкария
|
34,6
|
1,6
|
62
|
Саратовская область
|
47,5
|
1,6
|
61
|
Северная Осетия
|
25,6
|
1,6
|
60
|
Ярославская область
|
40,6
|
1,7
Ранее эксперты назвали самые дешевые студии на московском рынке аренды. Наиболее бюджетное предложение составляет 18,5 тысячи рублей.