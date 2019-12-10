Эксперты рассказали, где в России продается больше всего студий

Доля квартир-студий в российских новостройках составляет 9%, больше всего таких лотов продается в Коми – почти 20% предложения приходится на этот тип недвижимости, рассказали Вести.Недвижимость в Domofond.ru.

Первое место по доле студий заняла Республика Коми, где на студии приходится 19,4% предложения. На втором месте Санкт-Петербург с 19,1% студий, а на третьем — Ленинградская область с 16,1%. Высокая доля студий также в Новосибирской области – 15,7% и в Краснодарском крае – 14,5%. В 15 регионах доля студий в новостройках равна или превышает 10% от общего объема предложения в новостройках и на "новой вторичке".

10 регионов с максимальной долей студий

Место в рейтинге Регион Доля 1-комнатных квартир, % Доля студий, % 1 Коми 32,3 19,4 2 Санкт-Петербург 36,7 19,1 3 Ленинградская область 41,6 16,1 4 Новосибирская область 34,1 15,7 5 Краснодарский край 42,6 14,5 6 Хакасия 40,8 13,7 7 Челябинская область 27,9 12,8 8 Алтайский край 27 12 9 Крым 39 11,5 10 Адыгея 60,8 11,3

Эксперты отмечают, что для некоторых регионов большие объемы небольших квартир становятся проблемой. Так, правительство Ленобласти недавно выпустило постановление http://docs.cntd.ru/document/554650374, которое ограничивает количество квартир небольшого метража в новостройках.

Квартиры-студии — это ходовой товар. В расчете за объект студии стоят дешево и быстро продаются. Их покупают в том числе для сдачи в аренду и вложения свободных средств, отмечает главный редактор портала недвижимости Domofond.ru Ирина Филатова.

При этом, в переводе на квадратные метры такие квартиры, как правило, дороже, чем двух- и трехкомнатные, то есть выгоднее для застройщика.

Но если студии и однушки превалируют, это создает множество проблем для самих жителей. Инфраструктура не успевает за резким ростом плотности населения, и качество жизни в таких районах ниже, чем в кварталах, где квартирография сбалансирована.

При этом есть регионы, в которых найти квартиру-студию очень сложно. Так, в Марий Эл на них приходится всего 0,1% от общего объема предложения в новостройках и на "новой вторичке". Минимальные объемы студий в Дагестане (0,8%), в Костромской и Брянской областях – по 1%. Всего в 21 регионе на студии приходится не более 3% предложения.

10 регионов с минимальной долей студий

Место в рейтинге Регион Доля 1-комнатных квартир, % Доля студий, % 69 Марий Эл 49,1 0,1 68 Дагестан 29,5 0,8 67 Костромская область 43,6 1 66 Брянская область 46,2 1 65 Новгородская область 51 1,2 64 Смоленская область 46,1 1,5 63 Кабардино-Балкария 34,6 1,6 62 Саратовская область 47,5 1,6 61 Северная Осетия 25,6 1,6 60 Ярославская область 40,6 1,7

Ранее эксперты назвали самые дешевые студии на московском рынке аренды. Наиболее бюджетное предложение составляет 18,5 тысячи рублей.