Эксперты рассказали, как изменить кадастровую стоимость недвижимости

Скорректировать предварительную кадастровую стоимость после сентября не смогут в 21 регионе.

В сентябре завершается срок рассмотрения предварительных результатов кадастровой оценки недвижимости в 21 регионе, рассказали в пресс-службе пресс-служба Федеральной кадастровой палаты.

В 65 регионах определение кадастровой стоимости происходит уже согласно новым нормам: работы по кадастровой оценке проводят специально созданные государственные бюджетные учреждения (ГБУ), а решение об их проведении принимает правительство региона.

Эксперты Федеральной кадастровой палаты назвали список регионов, в которых жители еще могут ознакомиться с проектом отчета об определении кадастровой стоимости. Также в ведомстве напомнили, как оспорить кадастровую стоимость недвижимости.

В первых числах сентября заканчивается срок ознакомления с проектом отчета об определении кадастровой стоимости в Татарстане, Приморском и Камчатском краях, Костромской, Курской, Липецкой и Рязанской областях, а также в Крыму.

В первой половине сентября – в республиках Башкортостан и Ингушетия, в Хабаровском крае, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Орловской, Самарской, Сахалинской, Тверской, Челябинской и Ярославской областях и в Ямало-Ненецком автономном округе.

До конца сентября – начала октября есть возможность ознакомиться с проектом отчета об определении кадастровой стоимости у жителей республик Карелия, Якутия и Удмуртия, Забайкальского края, Белгородской, Брянской, Новгородской, Омской, Оренбургской, Пензенской, Псковской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Томской, Тульской областей, а также у жителей Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.

Составление и публикация предварительного отчета об итогах кадастровой оценки является важным этапом. Документ размещается на сайте организации-исполнителя (ГБУ), а также направляется в территориальный орган Росреестра для проверки. Информировать об этом граждан должна региональная администрация. После внесения корректировок, отчет публикуется на сайте ГБУ на 60 дней для ознакомления.

Жителям важно ознакомиться с предварительным итогами кадастровой оценки, отмечают эксперты. Это позволит в случае необходимости оперативно подать заявление на исправление ошибок. Граждане могут представить свои замечания по отчету любым удобным для них способом - напрямую, посредством сайта госуслуг или направив заявление через МФЦ.

"Если при проведении оценки были использованы некорректные данные, или учтены не все факторы, влияющие на стоимость, правообладатель может направить мотивированные замечания до окончательного установления кадастровой стоимости", - отмечает эксперт Федеральной кадастровой палаты Татьяна фон Адеркас.

Проекты отчетов по разным видам недвижимости могут публиковаться для ознакомления как одновременно, так и по отдельности на сайте ГБУ. Срок подачи замечаний к отчету заканчивается на 10 дней раньше окончания срока ознакомления с ним.

Датой представления замечаний считается день представления их в ГБУ или МФЦ, день, указанный на оттиске почтового штемпеля уведомления о вручении в случае направления замечаний почтовой связью, либо день подачи через портал государственных и муниципальных услуг.

ГБУ на своем официальном сайте публикует скорректированный промежуточный отчет, содержащий результаты пересчета, и размещает информацию о не учтенных замечаниях, с соответствующим обоснованием.

После согласования и проверки отчета уполномоченный орган субъекта утверждает результаты определения кадастровой стоимости, содержащиеся в нем. В соответствии с нормами закона утвержденные результаты вступают в силу с 1 января года, следующего за годом проведения государственной кадастровой оценки, но не ранее чем через месяц со дня его опубликования.