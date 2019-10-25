Эксперты рассказали, как защитить себя от мошенников при покупке жилья

Одно из главных правил - удостовериться, что в качестве продавца выступает реальный собственник. Или он не против продажи своей недвижимости.

Федеральная кадастровая палата провела осеннюю Всероссийскую неделю консультаций во всех регионах страны. Помощь специалистов получили около 3,5 тысяч человек. Вопросы касались абсолютно разных тем: какие документы нужно проверить перед сделкой, как подарить квартиру, как правильно распорядиться комнатой в коммуналке и как поставить квартиру на кадастровый учет.

Больше всего россиян интересовала проверка недвижимости перед сделкой. Эксперты дали несколько рекомендаций, которые помогут не попасть в руки мошенников при заключении сделок. В основном правила касаются вторичной недвижимости. Редакция Вести. Недвижимость публикует их.

Первое, что нужно сделать при покупке недвижимости, следует внимательно изучить правоустанавливающие документы (на основании которых возникло право собственности у продавца). Это могут быть свидетельство о праве на наследство, договор передачи в собственность, договор купли-продажи, дарения и т.д. Также продавец может предоставить покупателю свидетельство регистрации права собственности, которое выдавалось органами регистрации прав до 2016 года.

Эксперты обращают внимание, что ранее выдаваемые свидетельства о регистрации прав – это документ, который свидетельствует о регистрации права собственности на объект недвижимости за лицом, обозначенном в этом свидетельстве, на дату, которая указана в этом свидетельстве.

"Данное свидетельство не подтверждает, что на текущую дату право собственности зарегистрировано за продавцом. Подтвердить, кто является собственником соответствующего объекта недвижимости в текущий момент, может только выписка из Единого государственного объекта недвижимости (ЕГРН)", - отмечают в Кадастровой палате.

Стоит помнить, что продавать недвижимость имеет право только собственник. Поэтому покупателю следует уточнить, кому принадлежит недвижимость, заказав такую выписку.

Потенциальному покупателю лучше перестраховаться и самому заказать выписку из ЕГРН, советует эксперт Федеральной кадастровой палаты Надежда Лещенко. Это позволит убедиться в точности предоставленных продавцом сведений, так как выписка из реестра недвижимости содержит данные, актуальные на дату ее выдачи. "Заказать выписку лучше как можно ближе к дате потенциальной сделки", - рекомендует эксперт.

Помимо этого, следует получить нотариально заверенное согласие супруга или супруги собственника перед покупкой. Хотя отсутствие такого согласия не препятствует сделке, но наличие такого документа будет в интересах покупателя. Также рекомендуется уточнить, нет ли зарегистрированных прав на интересующий объект у бывших супругов, родственников и особенно - несовершеннолетних.

"Особую бдительность следует проявлять в случае, когда продавец действует от лица собственника недвижимости по доверенности, поскольку такую схему часто выбирают мошенники", - обращает внимание Надежда Лещенко.

В данном случае можно провести проверку подлинности доверенности на сайте Нотариальной палаты. Бывает, что даже честный посредник только после такой проверки узнает, что доверенность потеряла силу. Даже если с доверенностью все в порядке, лучше побеседовать с правообладателем лично.

После проверки всех перечисленных пунктов можно переходить к составлению договора. Его можно составить в простой письменной форме и помимо существенных условий, предусмотренных Гражданским кодексом, оговорить в нем любые важные для вас моменты.

После этого обеим сторонам сделки необходимо представить подписанный договор и пакет сопутствующих документов в ближайший офис МФЦ. Не более чем через девять рабочих дней после рассмотрения заявления о государственной регистрации, при условии отсутствия иных законных причин, препятствующих в ее проведении, вы станете законным владельцем приобретенной недвижимости, заключают эксперты.

Ранее риелторы рассказали о набирающей популярность схеме мошенничества с жильем - подделке электронных подписей. Напоминаем, что с августа в России поменялся порядок регистрации сделок с недвижимостью при использовании электронной подписи. Теперь совершать их можно будет исключительно с письменного согласия владельца недвижимости. Новые правила не распространяются на электронную ипотеку.