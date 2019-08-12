Эксперты рассказали, какое жилье интересует молодежь

Представление молодежи о комфортном жилье сильно отличаются от приоритетов более взрослых покупателей.

При выборе квартиры миллениалы ориентируются в основном на текстовые и видеообзоры, мнение друзей и семьи, а также рекламу, говорится в исследовании компании "БЕСТ-Новострой".

Молодежь ценит в жилье удобство и стиль, эргономику в планировке, технологичность, включая Wi-Fi на территории комплекса, использование солнечных батарей, наличие зеленых зон и хорошо оборудованных площадок для занятий спортом.

По данным компании, на молодых людей в возрасте от 20 до 29 лет приходится порядка 15% в общем объеме покупателей новостроек. При этом зачастую молодежь покупает жилье не за свой счет, а за счет родителей или с привлечением ипотеки.

Молодые люди любят европланировку, квартиры с панорамными окнами в высотках, стильные лобби и арт-пространства. Они же выбирают жилье нестандартных форматов: двухуровневые квартиры, лофты и студии.