ГлавнаяЖильеЭксперты рассказали, какое жилье интересует молодежь

Эксперты рассказали, какое жилье интересует молодежь

12 августа 2019 г. 238
Фото: © shutterstock.com

Представление молодежи о комфортном жилье сильно отличаются от приоритетов более взрослых покупателей.

При выборе квартиры миллениалы ориентируются в основном на текстовые и видеообзоры, мнение друзей и семьи, а также рекламу, говорится в исследовании компании "БЕСТ-Новострой".

Молодежь ценит в жилье удобство и стиль, эргономику в планировке, технологичность, включая Wi-Fi на территории комплекса, использование солнечных батарей, наличие зеленых зон и хорошо оборудованных площадок для занятий спортом.

По данным компании, на молодых людей в возрасте от 20 до 29 лет приходится порядка 15% в общем объеме покупателей новостроек. При этом зачастую молодежь покупает жилье не за свой счет, а за счет родителей или с привлечением ипотеки.

Молодые люди любят европланировку, квартиры с панорамными окнами в высотках, стильные лобби и арт-пространства. Они же выбирают жилье нестандартных форматов: двухуровневые квартиры, лофты и студии.

Теги:
Связанные компании:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

render('/layouts/_poll');?> render('/layouts/_sendpulse');?>