Эксперты рассказали, кто не попадает под новую дачную амнистию

Продленная до марта 2021 года дачная амнистия распространяется только на строения, расположенные на участках для садоводства.

В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон о продление дачной амнистии до 1 марта 2021 года. Документ опубликован на официальном портале правой информации.

Впервые дачная амнистия была объявлена в 2006 году. Она предусматривала упрощенный порядок регистрации домов на садовых и дачных участках. Этот порядок позволял оформить права на земельные участки, которые предоставлены гражданам для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительств; объекты недвижимости, построенные на таких земельных участках. Это объекты индивидуального жилищного строительства (жилые дома) и другие объекты недвижимости (хозяйственные постройки, например бани, сараи). Действие предыдущей амнистии истекло в марте этого года. Изначально программу предлагалось продлить до марта 2022 года.

"Мы считаем, что продлевать нужно как минимум на три года, меньший срок проблемы не решит", - говорил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству и один из авторов документа Павел Крашенинников. По его словам, предыдущая амнистия позволила легализовать 13 миллионов объектов по всей стране. При этом более 5 миллионов объектов ещё не оформлены.

Однако, в июле стало известно, что действие программы завершится на год раньше – в марте 2021 года, что в итоговом документе и отображено. Эксперты Федеральной кадастровой палаты разъяснили порядок оформления объектов недвижимости при новой дачной амнистии.

До 1 марта 2021 года россияне смогут в упрощенном порядке провести оформление в собственность загородной недвижимости. При этом, если ранее действовавшая амнистия распространялась на объекты недвижимости, которые располагаются на земельных участках под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и ведение личного подсобного хозяйства, то новая норма – затрагивает только дачников и те объекты, которые построены на земельных участках, предоставленных для ведения садоводства.

Для оформления собственности таких объектов владельцу достаточно сначала обратиться к кадастровому инженеру для подготовки технического плана, а после – предоставить лично в МФЦ, посредством почтового отправления или в электронном виде пакет документов с заявлением о кадастровом учете и регистрации прав, пояснила эксперт Федеральной кадастровой палаты Надежда Лещенко.

Что касается объектов недвижимости, расположенных на землях под ИЖС, для них сохраняется действующий порядок: оформление прав проводится при соблюдении уведомительного порядка. В данном случае владельцу потребуется направить в местную администрацию уведомление о планируемом строительстве, в том числе, описание параметров объекта недвижимости. После - уведомление об окончании строительства с приложением, в том числе, технического плана здания. Оформить право собственности возможно будет только после получения застройщиком уведомления о соответствии построенного объекта заявленным характеристикам.

"Так, например, если владелец заявлял о планируемом строительстве двухэтажного дома, а построил трехэтажный – администрация субъекта выдаст уведомление о несоответствии параметров объекта заявленным. В таком случае, оформление собственности будет невозможным", - предупреждает эксперт.

Сам закон о дачной амнистии также направлен на урегулирование цен на кадастровые работы, отмечают эксперты. Для предотвращения неоправданного завышения цен, субъекты на бессрочной основе наделяются правом устанавливать предельные расценки на услуги кадастровых инженеров. Эта поправка касается земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального жилищного и гаражного строительства, а также расположенных на них объектов недвижимости.

Кроме того, закон продлевает до 1 марта 2022 года срок льготного бесплатного предоставления в собственность земельных участков, находящихся в публичной собственности, для членов садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ).