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Эксперты рассказали, кто покупает 20-метровые квартиры

29 ноября 2019 г. 956
Фото: © shutterstock.com

Студии площадью от 11 до 30 квадратных метров – самый востребованный формат жилья на рынке недвижимости Москвы. Такая популярность связана с относительной дешевизной маленьких квартир.

В мини-квартирах заинтересованы две группы покупателей, пишет РБК со ссылкой на опрошенных экспертов.

Первая группа – несемейные молодые люди, покупающие свое жилье, чтобы съехать от родителей или со съемной квартиры. Обычно они приобретают квартиры стоимостью 1,5-1,8 миллиона рублей – это эквивалентно пятилетней аренде однушки со ставкой 25-30 тысяч рублей в месяц.  

Вторая категория – инвесторы, покупающие маленькие квартиры для их сдачи в аренду. Доля таких покупателей в общей структуре спроса составляет порядка 70%.

В начале осени в московских новостройках продавалось свыше 1,1 тысячи маленьких квартир. Большинство жилья такого формата сконцентрировано в бюджетных жилых комплексах.  За последний год средняя стоимость квадратного метра в небольших студиях выросла на 7% - с 158 тысяч до 169 тысяч рублей.

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