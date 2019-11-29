Эксперты рассказали, кто покупает 20-метровые квартиры

Студии площадью от 11 до 30 квадратных метров – самый востребованный формат жилья на рынке недвижимости Москвы. Такая популярность связана с относительной дешевизной маленьких квартир.

В мини-квартирах заинтересованы две группы покупателей, пишет РБК со ссылкой на опрошенных экспертов.

Первая группа – несемейные молодые люди, покупающие свое жилье, чтобы съехать от родителей или со съемной квартиры. Обычно они приобретают квартиры стоимостью 1,5-1,8 миллиона рублей – это эквивалентно пятилетней аренде однушки со ставкой 25-30 тысяч рублей в месяц.

Вторая категория – инвесторы, покупающие маленькие квартиры для их сдачи в аренду. Доля таких покупателей в общей структуре спроса составляет порядка 70%.

В начале осени в московских новостройках продавалось свыше 1,1 тысячи маленьких квартир. Большинство жилья такого формата сконцентрировано в бюджетных жилых комплексах. За последний год средняя стоимость квадратного метра в небольших студиях выросла на 7% - с 158 тысяч до 169 тысяч рублей.