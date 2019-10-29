Эксперты рассказали, во сколько обойдется жилье в знаменитых сталинских высотках

В настоящее время в сталинских высотках в Москве на продажу выставлено 46 квартир. Больше всего недвижимости продается в доме на Котельнической набережной – 15 лотов, сообщает международная консалтинговая компания Savills.

Купить жилье в знаменитых высотках можно за 18-150 млн рублей. Таков ценовой диапазон данного жилья.

Площади квартир варьируются от 35 до 400 кв м. При этом более половины объектов (57%) – это двухкомнатные квартиры, а около четверти (26%) – трехкомнатные квартиры. В наличии также квартиры с террасами и даже пентхаусы. Например, в жилой части знаменитой сталинской высотки бывшей гостиницы "Украина" предлагается квартира с отдельным выходом на собственную террасу. Еще одни пример - двушка с большой террасой площадью 30 кв м в высотке на Кудринской площади стоимостью 40 млн рублей.

В целом эксперты также отмечают, что в сталинских высотках купить квартиру проще, чем снять, так как предложений по аренде совсем немного.