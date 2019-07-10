Эксперты разъяснили порядок межевания дачных участков

В июне президент России Владимир Путин подписал закон, позволяет урегулировать вопрос согласования общих границ земельных участков – обязательной процедуры, которая проводится кадастровым инженером в ходе межевания. Также поправки уточняют перечень обязательных условий для выполнения комплексных кадастровых работ и кадастрового учета. Так, например, теперь кадастровые инженеры смогут запрашивать из ЕГРН необходимую для геодезических и кадастровых работ информацию, в том числе сведения об адресах владельцев недвижимости: почтовых и электронных. Это позволит снизить вероятность адресных ошибок при отправке гражданам извещений о проведении согласования границ смежных участков, считают эксперты.

В настоящее время чтобы стать полноправным владельцем земельного участка и защитить свою территорию от посягательства третьих лиц, необходимо зарегистрировать права собственности на землю. Для этого надо установить границы участка. Сделать это может кадастровый инженер. Он определяет координаты границ земельного участка, и, если сведения о границах примыкающих к нему участков не внесены в ЕГРН, также согласует общие границы с соседями. Далее согласование местоположения границ участка проводится на общем собрании заинтересованных лиц или в индивидуальном порядке под расписку. Собрание необходимо организовывать с помощью предварительной рассылки извещений – на почтовые адреса или адреса электронной почты всех заинтересованных лиц. При этом поиском адресов должен заниматься кадастровый инженер, который до настоящего времени не имел права запрашивать сведения об адресах собственников из ЕГРН.

"Несмотря на то, что процедура согласования местоположения границ является неотъемлемой частью межевания, а владельцы недвижимости вносят в госреестр контактную информацию для обратной связи в случаях, когда могут быть затронуты их права и законные интересы, кадастровые инженеры не могли использовать эти данные в работе", - поясняет замглавы Федеральной Кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова.

В случае если адрес найти так и не удавалось, кадастровый инженер публиковал извещение в СМИ, например, в местной газете. Подобные способы выйти на связь с правообладателем сложно назвать оптимальными, говорит эксперт. При этом, если адресат не подпишет акт согласования или не подаст возражение в течение 15 дней после получения извещения, документ будет считаться согласованным. В итоге не получивший извещение собственник мог оказаться в весьма невыгодном положении: его интересы могли быть нарушены, а решать споры с соседями предстояло в суде.

Теперь кадастровые инженеры смогут получать сведения, необходимые для проведения процедуры согласования границ. Это позволит учитывать интересы законных владельцев недвижимости – как при проведении комплексных кадастровых работ, так и при индивидуальном межевании участков.

Помимо этого, поправки дают возможность кадастровым инженерам использовать техпаспорта, оценочную и иную документацию, подготовленную органами и организациями технического учета и технической инвентаризации. Для этого органы государственной власти и органы местного самоуправления, которые выступают заказчиками комплексных кадастровых работ, наделяются правом получать данные документы бесплатно.