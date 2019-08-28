Эксперты: в 2019 году российские новостройки обставят мебелью на 22 миллиарда рублей

По подсчетам экспертов такое жилье продают до 40% отечественных застройщиков.

«Первая мебельная фабрика» подсчитала, что сейчас каждая 20 квартира в России продается с мебелью. Наличие мебели в новостройке увеличивает цену квартиры в среднем на 5 тысяч рублей за квадратный метр — это значит, поясняют эксперты, что в текущем году стоимость мебели, которая будет использоваться для обстановки новых квартир, достигнет 22 миллиардов рублей. К 2021 году этот показатель вырастет до 36,5 млрд.

«Продажи квартир в новостройках с меблировкой начались в конце 2015 года – это был пилотный проект «Первой мебельной фабрики» и петербургского застройщика Setl Group, - говорит Александр Шестаков, генеральный директор «Первой мебельной фабрики». - По прошествии трех лет мы видим, что рынок первичного жилья оказался готов к продажам меблированного жилья и движется в сторону формата «заезжай и живи», который представляется экономически самым оптимальным вариантом».

Чаще всего новостройки сдаются с кухней, кроме того в новостройках устанавливают прихожие, обустраивают гардеробные и спальни. В приобретении меблированного жилья заинтересованы покупатели в сегменте масс-маркет, однако не пренебрегают им и те, кто приобретает элитное жилье, а также жилье премиум-класса.