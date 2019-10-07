Top.Mail.Ru
ГлавнаяЖильеЭксперты выяснили, где россияне любят отдыхать в бархатный сезон

Эксперты выяснили, где россияне любят отдыхать в бархатный сезон

7 октября 2019 г. 422
Фото: © shutterstock.com

Эксперты составили рейтинг направлений, популярный у россиян для отдыха в бархатный сезон. Рейтинг был составлен с учетом бронирований с 1 сентября по 7 октября.

В пятерку самых популярных направлений попали Краснодарский край, Крым, Ленинградская и Московская области, а также Карелия, говорится в сообщении сервиса Tvil.ru.

Самым дешевым направлением стал Крым – жилье там можно было забронировать за 700 рублей и выше. В Краснодарском крае минимальная ставка составила 1 тысячу рублей, в Ленобласти – 1,5 тысячи, в Подмосковье – 2,4 тысячи рублей. В Карелии жилье можно было забронировать за 2 тысячи в сутки.

Самыми популярными городами в Краснодарском крае стали Сочи, Анапа и Геленджик. В Крыму туристов больше всего интересовали Ялта, Феодосия и Алушта.

Россияне также бронировали жилье в Петербурге, Приозерске и Луге, Москве, Дмитрове и Апрелевке. В Карелии чаще всего туристы останавливались в Лахденпохье, Петрозаводске и Сортавале.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

В этом году тарифы ЖКХ выросли дважды. Ощутили ли вы повышение коммуналки?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>