Эксперты выяснили, где самые доступные квартиры в России

Эксперты сравнили официальную зарплату в регионах со средней стоимостью квартиры и выяснили, сколько лет жителям нужно копить деньги, чтобы купить квартиру.

Исследователи допустили, что зарплата работника будет откладываться целиком, а семья будет существовать за счет своего второго работающего члена.

Быстрее всего накопить на квартиру получится у жителей Магаданской области. Средняя стоимость квартиры в регионе составляет 2,7 миллиона рублей. Также недолго ждать придется жителям Чукотки и Ямало-Ненецкого АО – всего 3 года. Квартиры там стоят в среднем 3,6 миллиона рублей. Столько же времени понадобится жителям Камчатки, чтобы купить квартиру за 3,1 миллиона рублей, и жителям Чукотки – 2,5 миллиона. Все это потому, что зарплаты в этих регионах местами превышают 100 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании портала "Мир квартир".

Четыре года на квартиру будут копить жители Еврейской АО, Ханты-Мансийского АО, Кемеровской области, Якутии и Тюмени, республик Коми и Карелия и Челябинской области.

Дольше всего – 14 лет – копить на свое жилье будут крымчане: зарплаты на полуострове невелики, а недвижимость дорогая, порядка 6 миллионов рублей за квартиру. 12 лет понадобится жителям Севастополя и Москвы. Несмотря на то, что в столице зарплаты одни из самых высоких в стране, цены на жилье – непомерно высоки: 13 миллионов рублей за среднюю квартиру.

В Краснодарском крае и Петербурге потребуется 11 лет, чтобы переехать в свое жилье.

В среднем россияне будут копить на квартиру в течение 5 лет.