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Эксперты выяснили, где строят просторные однушки, а где - тесные

27 августа 2019 г. 454
Фото: © shutterstock.com

Размеры однокомнатных квартир могут отличаться от региона к региону. Самые большие однушки строят в Махачкале, самые маленькие – в Мурманске.

Средняя площадь однокомнатной квартиры в российской новостройке составляет 39,5 квадратного метра, средняя цена – 2,2 миллиона рублей, говорится в исследовании портала Domofond.ru.

При этом средняя площадь однушки в Махачкале составляет 50,2 квадратного метра, а в Мурманске – 33,1 квадрата.

В Чите, Смоленске и Сургуте средняя площадь однокомнатных квартир составляет 43,2 квадратного метра.

Помимо Мурманска тесные квартирки любят строить в Сочи – средняя площадь однушки в курортном городе составляет 34,2 квадратного метра. Также маленькие квартиры продаются в Кургане (34,3 квадратного метра) и Нижнем Тагиле (35,6 квадрата).

Из городов-миллионников самые просторные квартиры в Челябинске, Самаре и Екатеринбурге, а самые тесные – в Уфе.

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