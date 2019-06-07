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Эксперты выяснили, в каких районах Москвы вторичное жилье продается быстрее

7 июня 2019 г. 540
Фото: © shutterstock.com

Скорость продажи вторичных квартир в Москве сильно зависит от района, в котором лот выставлен на продажу. Эксперты выяснили, какие районы самые быстрые, а какие – самые медленные с этой точки зрения.

Менее чем за три месяца вторичное жилье продается в Северном Тушине, Западном Дегунине, Гольянове, Нижегородском и Косино-Ухтомском районах, подсчитали в компании Homeapp.

В этих районах продаются в основном дешевые квартиры, поэтому такая скорость вполне обоснована.

Дольше всего квартиры продаются в районах Якиманка, Хамовники, Замоскворечье, Беговой и Тверской. Это наиболее дорогие районы города, и жилье здесь пользуется ограниченным спросом. В среднем в этих районах каждая десятая квартира продается за квартал.

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