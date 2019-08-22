Эксперты выяснили, в каких странах россияне чаще всего покупают жилье

Москвичи предпочитают Испанию, а петербуржцы – Финляндию. Эксперты выяснили, какие стран привлекательны для наших соотечественников с точки зрения покупки жилья.

Помимо Испании в первом полугодии москвичи покупали жилья в Болгарии, Турции, Италии и США, сообщает аналитический центр Prian.ru.

Что касается петербуржцев, помимо Финляндии, которая рядом, они так же, как и москвичи, покупают жилье в Испании и Турции.

Жители Казани предпочитают жилье в Турции, также интересуются Испанией, США, Болгарией и Чехией. Жители Новосибирска предпочитают уезжать в Болгарию, Турцию и Испанию, а США и Германия у них на четвертом и пятом местах.

У владивостокцев более всего популярно жилье в Таиланде, но они также покупают недвижимость в Болгарии, Турции, США и Испании.