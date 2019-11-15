Эксперты: запрета на посуточную аренду жилья не было

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое запрещает оказывать гостиничные услуги в квартирах. Многие усмотрели в этом запрет на посуточную аренду жилья.

Эксперты, опрошенные РИА Новости, пояснили, что постановление направлено на развитие закона о запрете хостелов. Посуточную аренду жилья запретить нельзя, поскольку это нарушает гражданские права – по закону собственник может распоряжаться имуществом по своему усмотрению, в том числе сдавать квартиру на краткий срок, отметил ответственный секретарь экспертного совета Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук.

Единственное важное условие при краткосрочной аренде – отразить полученный доход в налоговой декларации. Для оказания гостиничных услуг, на которые и наложен запрет, нужно зарегистрироваться как предприниматель и зарегистрировать свое жилья в качестве средства размещения.

Адвокат "Лиги хостелов" Галина Петровская напомнила, что оказание гостиничных услуг и договор найма – два вида гражданских отношений, между которыми лежит огромная пропасть. Под оказание гостиничных услуг попадают хостелы, которые нельзя размещать в жилых помещениях.

Понятие гостиницы определяет постановление правительства номер 158 от февраля 2019 года. Сдача жилья в наем регулируется главой 35 Гражданского кодекса. Посуточная аренда – не является гостиничной деятельностью, а значит не запрещена, подчеркнула адвокат.

Толкование постановления как запрета на посуточную аренду опровергли и в Госдуме. Первый зампред думского комитета по ЖКХ Сергей Пахомов заявил, что понимать постановление в таком ключе – ошибка.

"Это в любом случае приведение в соответствие нормативки с законами о хостелах. Нового в нем ничего. Второе. Краткосрочную аренду имущества никто не может ограничить в принципе. Это свобода распоряжения имуществом. Это записано везде, где только можно", - приводит его слова RT.