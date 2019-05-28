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Элитная аренда в Москве: 800 тысяч за вид на монастырь

28 мая 2019 г. 247
Фото: © shutterstock.com

Самая дорогая квартира в Москве сдается за 800 тысяч рублей. Жилье расположено в Хамовниках.

В четырехкомнатной квартире в клубном доме есть три спальни и гостиная, совмещенная с кухней, две гардеробные и три санузла. Из окон открывается вид на Зачатьевский монастырь, говорится в обзоре компании "ИНКОМ-Недвижимость".

Квартира сдается с мебелью и бытовой техникой, за место на парковке придется доплачивать отдельно.

На втором месте пятикомнатная квартира в сталинском доме в Романовом переулке за 500 тысяч рублей в месяц. В комнатах минимум мебели, но кухня полностью оборудована.

Третье место у квартиры за 400 тысяч рублей. Она расположена в элитном жилом комплексе "Дом на Покровском бульваре" в Казарменном переулке. Наниматель получит  дизайнерский ремонт, мебель и бытовую технику.

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