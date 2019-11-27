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Элитные коттеджи на Рублевке назвали морально устаревшими

27 ноября 2019 г. 259
Фото: © shutterstock.com

Порядка 80% элитных домов и коттеджей на вторичном рынке Подмосковья не могут быть проданы, поскольку морально устарели и не отвечают требованиям покупателей.

Большинство таких объектов расположено на Рублевском, Рублево-Успенском и Ильинском шоссе, заявил директор департамента загородной недвижимости компании Knight Frank Олег Михайлик.

Такие дома сложно продать даже с большой скидкой, отметил эксперт. Покупателей не устраивает низкое качество архитектуры, отсутствие дополнительных санузлов и общественных зон, недостаток естественного света и некачественные стройматериалы.

Подобная недвижимость может заинтересовать лишь инвесторов, выкупающих старые дома для сноса и строительства новых объектов в уже существующем поселке.

Стоимость домов на элитном вторичном рынке снизилась на 12% - до 238 миллионов рублей за объект: собственники, прежде неохотно снижавшие стоимость домов, преодолели "определенный психологический барьер", и пошли на уступки, отметил Михайлюк.

Загородный рынок первичной элитки также переживает не лучшие времена. По словам эксперта, в этом году обновился антирекорд – предложение снизилось на 21%, сейчас экспонируется только 591 объект.

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