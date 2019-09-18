Top.Mail.Ru
ГлавнаяЖильеЭлитные новостройки в Москве продолжают дорожать

Элитные новостройки в Москве продолжают дорожать

18 сентября 2019 г. 401
Фото: Vadim Ovchinnikov/Shutterstock.com

За прошедший период 2019 года на рынок выведено 107 тысяч кв.м премиальных новостроек.

Это больше, чем за аналогичный период прошлого года — в 2018 столько построили лишь за первое полугодие.

Спрос на такую недвижимость в столице есть. Это подтверждают слова Полины Балашовой, директора по аналитике и ценообразованию «ИНТЕКО»: «Столичные элитные новостройки остаются стабильно востребованными даже в условиях заметного увеличения предложения на рынке. По итогам 2019 г. в элитном сегменте ожидается рост спроса на 3-5% по сравнению с 2018 годом».

Стоимость квадратного метра столичной недвижимости в сегментах «элит» и «премиум» увеличивается. В июле-августе 2019 года в премиум-классе она выросла на 2,3% по сравнению со вторым кварталом этого года, достигнув 541 тысячи рублей. В элит-классе рост составил 6,4% - метр такой недвижимости сейчас стоит 1192 тысячи рублей. Площадь же продаваемого жилья уменьшается: в среднем она снизилась на 4%. Не последнюю роль играет локация: 42% премиальных лотов, приобретаемых в столице, расположены в Пресненском районе. Около 30% проданной элитной недвижимости находится в Хамовниках.

Теги:
Связанные компании:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

render('/layouts/_poll');?> render('/layouts/_sendpulse');?>