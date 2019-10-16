Еще семь домов обанкротившегося Urban Group обещают достроить до конца года

В результате в общей сложности будут восстановлены права 8 тысяч пострадавших дольщиков.

В Подмосковье до конца года планируется достроить еще семь домов обанкротившейся компании Urban Group. Ключи от своих квартир получат еще почти 3,6 тысяч пострадавших дольщиков, сообщили в Фонде защиты прав дольщиков.

"Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства до конца 2019 года восстановит права еще 3590 дольщиков обанкротившейся компании Urban Group. В результате в этом году в общей сложности будут восстановлены права 8 тысяч человек", - отмечается в сообщении.

Речь идет о домах 14, 16 и 18 в жилом комплексе "Опалиха О3", доме 11 (корпуса 1 и 2) в жилом комплексе "Митино О2" и домах 4 и 8 в жилом комплексе "Солнечная система".

Достройка домов финансируется из средств федерального бюджета и бюджета Московской области в пропорции 50/50. Поскольку по 9 домам прошлый застройщик делал взносы в размере 1,2% с каждого ДДУ, их строительство завершается на средства компенсационного фонда. Достройка объектов инфраструктуры в размере 100% сметной стоимости предусмотрено за счет бюджета Московской области.

Компания Urban Group - один из крупнейших застройщиков жилья в Подмосковье, имеющий обязательства перед тысячами дольщиков на 80 миллиардов рублей. Арбитражный суд Московской области летом 2018 года признал банкротами компании-застройщики группы ООО "Ваш город", ООО "Ивастрой", ООО "Хайгейт", АО "Континент проект", ООО "Экоквартал". Фонд защиты дольщиков достраивает 63 многоквартирных дома в шести жилых комплексах.