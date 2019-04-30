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Эскперты подсчитали среднюю стоимость уборки квартир в Москве

30 апреля 2019 г. 662
Фото: © shutterstock.com

С наступлением тепла москвичи стали чаще обращаться в клининговые фирмы и искать услуги по мытью окон.

Средняя стоимость уборки квартиры в столице в настоящее время составляет 1,6 тысячи рублейв час, рассказали агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе сайта объявлений "Юла". Мытье окон в Москве стоит в среднем 890 рублей в час, балкона – 500 рублей в час.

Для сравнения, в Омске уборка обойдется в среднем в 440 рублей в час, в Перми – 500 рублей в час.

Количество запросов на уборку и мытье окон весной выросло на 22%. Чаще всего москвичам требуется помощь с уборкой квартир, на втором месте стоит мытье окон, на третьем – уборка домов.

Уборкой территории мужчины интересуются чаще женщин, но женщины чаще ищут объявления по уборке квартир, домов, балконов и мытью окон. При этом звонят клинерам чаще мужчины, звонков от женщин оказалось больше лишь по уборке балконов.

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