Фекалии затопили первый этаж в новосибирском Доме ветеранов

В селе Убинское Новосибирской области потоки нечистот из канализации затопили весь первый этаж местного Дома ветеранов.

Происходит это не первый раз – постояльцы жалуются на проблему уже год, но власти не могут ее решить.

Инвалид-колясочник Лариса Палухина рассказала Сиб.фм, что фекалии затопили кухню и ванную, и такое происходит 5-6 раз в год. "Канализация отведена в специальный бак, но его плохо откачивают", - пояснила женщина.

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По ее словам, нарушения были допущены еще на стадии строительства дома. В итоге, когда бак заполняется, нечистоты попадают в подвал, а потом на первый этаж.

Коммунальные службы устранили аварию, но гарантий, что такое больше не повторится, - нет.