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Фонд ЖКХ предлагает ускорить расселение аварийного жилья в Иркутской области

16 июля 2019 г. 522
фото: shutterstock.com

Сроки программы планируется сократить для аварийных домов Нижнеудинского и Бирюсинского муниципальных образований.

Фонд содействия реформированию ЖКХ предложил ускорить расселение аварийного жилья в пострадавшей от паводка в Иркутской области. Речь идет о домах, находящихся в Нижнеудинском и Бирюсинском муниципальных образованиях.

По словам гендиректора Фонда ЖКХ Константина Цицина, объем аварийного жилищного фонда в этих населенных пунктах составляет 8,39 тыс кв м, в которых проживает 402 человека. На реализацию мероприятий предусмотрено  408,78 млн рублей, из них средства Фонда ЖКХ – 381,85 млн рублей.

При этом, часть аварийного жилья – порядка 1,1 тыс кв м в Нижнеудинске включена в этап программы 2019-2020 годов. По мнению фонда, Иркутской области следует перенести запланированные программой мероприятия по расселению аварийного жилья в вышеупомянутых муниципальных образованиях из более поздних этапов в этап 2019-2020 годов.

"А также представить в госкорпорацию скорректированную заявку на оказание финансовой поддержки за счет средств Фонда на реализацию мероприятий этапа 2019-2020 годов программы", - сказал Константин Цицин, чьи слова приводятся на сайте организации.

При необходимости специалисты Фонда окажут консультационно-организационную поддержку региону в подготовке скорректированной заявки.

Паводок в Иркутской области затронул 107 населенных пунктах, повреждены 11 тыс домов, мосты, дороги, объекты здравоохранения, образования и культуры. Больше всего пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

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