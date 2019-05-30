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Где тусовка, там и мы: как выбирают жилье звезды YouTube и Instagram

30 мая 2019 г. 527
Фото: © shutterstock.com

Портрет покупателя или арендаторы элитного жилья в Москве меняется: если раньше это были чиновники и бизнесмены на дорогих машинах, то сейчас все чаще можно встретить блогеров и представителей IT-сектора, которые приезжают на метро и самокатах.

Блог в Instagram или YouTube может принести неплохой доход - на рекламе некоторые зарабатывают миллионы, поэтому обладатели популярных аккаунтов могут позволить себе дорогое жилье.  Председатель совета директоров Kalinka Group Екатерина Румянцева в статье для РБК рассказала, какое жилье предпочитает новое поколение потребителей элитки.

Для интернет-звезд престижная локация часто оказывается не важна, равно как наличие огороженной территории и качество дома. Класс жилье тоже не имеет большого значения – они могут поселиться и в премиум, и в элитном, и в бизнес-классе. Они не хотят доплачивать за охрану или подземный паркинг, поскольку не нуждаются в этом.

Решение о покупке или аренде принимается легко, часто с первого или второго показа. "Зашел и с порога понял, что как дома", - это основная причина.

Новым юным богачам важно, не что снаружи, а что внутри. Квартира может быть в старом доме, но с хорошим дизайном, который послужит прекрасным фоном для фотографий и видео.  

Что касается районов, медийные арендаторы предпочитают селиться рядом с патриаршими прудами, на Арбате и Пресне. При этом покупатели редко привязаны к какому конкретному району, отмечает эксперт. Часто молодежь предпочитает селиться поближе к друзьям или тусовке.

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