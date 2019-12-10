Глыба льда снесла балкон в Барнауле

Обрушение произошло вечером 9 декабря. Живущий в квартире мужчина собрался выйти покурить на балкон и увидел, как с крыши падает глыба льда. Балкон не выдержал тяжести и обрушился, сообщают "Вести Алтай".

Дом признали аварийным еще в 2016 году. Жильцы говорят, что неоднократно обращались в управляющую компанию с просьбами убрать с крыши наледь, однако техника не могла подъехать к дому. Впрочем, после происшествия все необходимые работы все же были проведены.