Горничные составили портрет идеального постояльца отеля

Мороженое и шоколадка превратят обычного постояльца отеля в очень хорошего, а если он аккуратен, то в идеального.

Портал Business Insider провел опрос среди горничных отелей мира и выяснил их претензии к постояльцам.

Основные претензии касались состояния номеров после отъезда. Оказывается, многие забывают выключить телевизор и не снимают с двери табличку "Не беспокоить", в результате чего сотрудники клининговых служб думают, что гость еще в номере.

Также не вызывают большой любви постояльцы, использующие раковину не по назначению. Достаточно часто на раковинах остаются следы от краски для волос, которые сложно отмыть.

И даже, казалось бы, хорошая привычка заправлять за собой постель горничным не нравится. Идеально заправленная кровать может выглядеть так, словно ей никто не пользовался, и горничные могут не менять постельное белье. Но при заселении следующего гостя может выйти неловкая ситуация. Пододеяльники лучше всего снимать и складывать их вместе с полотенцами на полу.

Еще один минус – мусор, разбросанный по всему номеру, и использованные после приема лекарств шприцы, которые постояльцы бросают в мусорную корзину, не потрудившись надеть на иглу защитный колпачок.

Чтобы стать идеальным гостем, достаточно не делать всего перечисленного, быть аккуратным и оставить горничной в благодарность за заботу маленькое угощение – шоколадку или мороженое в холодильнике.