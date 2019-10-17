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Город контрастов: цены на аренду в центре Москвы отличаются в 25 раз

17 октября 2019 г. 117
Фото: © shutterstock.com

Поселиться в центре Москвы можно и за 30 тысяч в месяц, и за 750. Возможны варианты совсем дешевой аренды, но они не всем подойдут.

Стоимость найма квартир в центре столицы отличается в 25 раз, говорится в исследовании "ИНКОМ-Недвижимость".  Не менее 10% от съемных квартир в ЦАО приходится на экономичные варианты. Дешевые лоты расположены в основном в Пресненском районе, поскольку жилфонд там представлен панельными пятиэтажками.

Порядка 26% собственников экономичного жилья в центре сдают лишние метры – обычно это квартиры и комнаты, полученные по наследству. 19% - москвичи, сдающие единственное жилье для поправки финансового состояния, они снимают более дешевые варианты или переезжают к родственникам.

38% - те, кто сдает комнаты, продолжая жить в своей квартире. В основном это пенсионеры, части их них требуется дополнительный доход, а кто-то просто хочет скрасить одиночество.

17% сдают жилье дешево под ремонт – наниматели получают большой дисконт, но приводят квартиру в порядок. Такое жилье можно найти и за 15 тысяч рублей, утверждают эксперты.  Однако после ремонта квартира вырастет в цене.

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