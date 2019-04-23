Горячую воду в Москве начнут отключать после майских праздников

Плановые отключения горячей воды в Москве начнутся сразу после майских праздников и завершатся в конце августа.

Первые отключения запланированы на 13 мая, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ПАО "МОЭК". Узнать дату начала и продолжительность работ можно на сайте online.moek.ru – для этого нужно в поисковой строке ввести название улицы и номер дома.

Если адрес не находится, значит горячее водоснабжение и отопление дома осуществляет не МОЭК, а другая организация.

В МОЭК напомнили, что продолжительность отключения горячей воды в Москве не превышает 10 дней – за это время специалисты успевают провести работы без потери качества. До 2011 года срок отключения составлял 14 дней, а до этого – 21 день.