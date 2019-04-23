ГлавнаяЖильеГорячую воду в Москве начнут отключать после майских праздников

Горячую воду в Москве начнут отключать после майских праздников

23 апреля 2019 г. 546
Фото: © shutterstock.com

Плановые отключения горячей воды в Москве начнутся сразу после майских праздников и завершатся в конце августа.

Первые отключения запланированы на 13 мая, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ПАО "МОЭК". Узнать дату начала и продолжительность работ можно на сайте  online.moek.ru – для этого нужно в поисковой строке ввести название улицы и номер дома.

Если адрес не находится, значит горячее водоснабжение и отопление дома осуществляет не МОЭК, а другая организация.

В МОЭК напомнили, что продолжительность отключения горячей воды в Москве не превышает 10 дней – за это время специалисты успевают провести работы без потери качества. До 2011 года срок отключения составлял 14 дней, а до этого – 21 день.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

Куда отправитесь на майские праздники?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');*/?>