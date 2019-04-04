Госдума приняла согласованную версию закона о запрете хостелов

Госдума РФ на заседании 4 апреля приняла закон о запрете размещения хостелов в жилых домах в редакции, согласованной с Советом Федерации.

Документ вступит в силу с 1 октября 2019 года. Ранее депутаты настаивали, чтобы закон вступил в силу через 10 дней после его подписания президентом. Совет Федерации 13 марта отклонил закон, предложив изменить срок его вступления на 1 января 2020 года.

Все это время депутаты и сенаторы не могли прийти к консенсусу, парламентское большинство Госдумы было готово к компромиссной дает – 1 июля, но сенаторы выдвинули свой вариант: 1 октября. После дополнительных консультаций, на третьем заседании 3 апреля депутаты согласились с этой датой.

Законом вносится поправка в Жилищный кодекс, согласно которой жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг. Теперь, чтобы превратить квартиру в хостел, ее следует перевести в нежилое помещение.

По закону нежилым может быть признана только квартира на первом этаже или же квартира на втором, но если под ней находится нежилое помещение. Кроме того, должна быть возможность оборудовать отдельный вход с улицы к этой квартире. В итоге после принятия закона хостелы могут быть только на первых этажах с отдельным входом или не вторых, если внизу нет квартир.