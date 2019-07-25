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Госдума продлила дачную амнистию

25 июля 2019 г. 306
Фото: © shutterstock.com

Депутаты Госдумы приняли закон, продлевающий дачную амнистию до 1 марта 2021 года и расширяющий ее действие.

Первоначально дачную амнистию хотели продлить до 1 марта 2022 года, однако думский комитет по госстроительству и законодательству, учтя предложения правительства, сократил срок на год.

Решение назвали компромиссным. Срок до 2021 года признан достаточным, чтобы граждане успели воспользоваться упрощенным порядком оформления прав на дачи, сообщает РИА Новости.  При наличии права на земельный участок для оформления дома, построенного на его территории, потребуется только технический план. Все необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно.

Норму об установлении субъектами РФ предельных максимальных цен кадастровых работ сделали бессрочной.

Дачная амнистия действовала в России с 1 сентября 2006 года. За это время россияне смогли оформить права на 13 миллионов объектов недвижимости.

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