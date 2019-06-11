Хозяин кафе облил помоями жительницу дома, сделавшую ему замечание

В городе Николаев на Украине конфликт между владельцем кафе и жительницей дома, в котором оно располагается, закончился вылитыми на голову канализационными стоками и побоями.

Кафе расположено на первом этаже двухэтажного дома, но занимает еще и подвал. 8 июня в подвале прорвало трубу, сотрудники заведения начали выносить стоки ведрами на улицу и выливать их на асфальт и газон.

Девушка возвращалась домой, когда увидела происходящее, и предложила владельцу заведения выливать воду в ливневую канализацию. В ответ мужчина ударил ее пустым ведром, когда же пострадавшая вызвала представителей правоохранительных органов, вернулся из подвала уже с полным ведром и вылил его содержимое девушке на голову. Параллельно он угрожал сжечь ее квартиру и грозил расправой всем жильцам.

Мужчину удалось утихомирить, только когда одна из соседок распылила на него содержимое газового баллончика.

Заявление в полицию девушка написала, однако реакции властей пока не последовало. Видео, где пострадавшая рассказывает о произошедшем, размещено на YouTube-канале "Новости-N".